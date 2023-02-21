У Мережу "злили" документ, як Росія планує захопити Білорусь до 2023 року: деталі

Цілі Росії щодо Білорусі такі ж, як і щодо України, каже посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Журналісти отримали документ, в якому викладається детальний план того, як Росія планує отримати повний контроль над сусідньою Білоруссю в наступне десятиліття під приводом "злиття" двох країн.

Витік внутрішнього стратегічного документа з виконавчого офісу Володимира Путіна отримав Yahoo News.

У документі докладно описується поступова анексія політичними, економічними та військовими засобами Білорусі Росією, яка повномасштабно напала на Україну.

"Цілі Росії щодо Білорусі такі ж, як і щодо України. Тільки в Білорусі це спирається на примус, а не на війну ", — заявив Майкл Карпентер, посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Згідно з документом, виданим восени 2021 року, кінцевою метою є утворення так званої Союзної держави Росії та Білорусі не пізніше 2030 року. Було розглянуто все, що стосується об’єднання двох країн, у тому числі "гармонізація" законів Білорусі із законами Російської Федерації; " скоординована зовнішня та оборонна політика" та "торговельно-економічне співробітництво… на основі пріоритету російських інтересів"; та "забезпечення переважного впливу Російської Федерації в суспільно-політичній, торговельно-економічній, науково-освітній та культурно-інформаційній сферах".

Видання пише, що на практиці це знищило б усі залишки суверенітету Білорусі та зменшило б країну розміром приблизно з Канзас із населенням 9,3 мільйона людей до статусу сателіта Москви. Це поставило б білорусів у залежність від пріоритетів Кремля. І це створило б загрозу безпеці для європейських сусідів Білорусі, три з яких — Латвія, Литва та Польща — є членами НАТО та Європейського Союзу.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Райнер Сакс, сказав, що "в загальному плані цей документ нічим не відрізняється від того, що, на вашу думку, Росія хоче від Білорусі. Звісно, ​​Росія візьме під свій контроль Білорусь, але питання в тому, чи зробить вона це ціною незалежності. Мені дивно, чому ця ціль — 2030 — поставлена ​​так далеко вперед. Чому Росії так довго чекати?".

Нагадаємо, що Білорусь фактично є учасницею війни РФ проти України. З її території запускалися по Україні перші ракети і йшли з наступом на Київ російські танки. Зараз біля кордонів росіяни тримають спільні з білорусами війська і проводять військові навчання.

За даними ISW, Путін може захопити білоруські заводи для посилення армії РФ.

Сам Лукашенко в останній заяві сказав, що вступить у війну проти України лише в разі агресії проти його країни.

Натомість білоруський опозиціонер вважає, що Лукашенко готується до нових форм участі у війні проти України, попри свою заяву.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконує, що українська розвідка не бачить у Білорусі ознак формування ударних угруповань, які свідчили б про підготовку до наступу.

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