У Мережі показали фото та відео розтрощених ТЕЦ у Воронежі та підстанції у Таганрозі

Низку російських міст вночі 9 листопада накрила потужна «бавовна». Зокрема, неспокійно було жителям Воронежа й Таганрога. Там обстріляна критична інфраструктура ворога.

Атака на Воронеж

Атака на Воронеж / © ТСН.ua

У неділю, 9 листопада, дрони вдарили по ТЕЦ у російському Воронежі. Крім того, атакована підстанція у Таганрозі РФ.

Що відомо про «бавовну» у Росії — далі читайте у матеріалі ТСН.ua.

Місцеві жителі публікували кадри «прильотів» по ТЕЦ у Воронежі РФ. Вони зазначили що чули близько 4 вибухів поблизу ТЕЦ. Частина міста залишилася без світла.

Телеграм-канали публікують фото, яке демонструє наслідки удару по ТЕЦ.

Воронеж

Воронеж

З’явилися й відео наслідків обстрілу.

Неспокійно було й жителям Таганрога. За повідомленнями, там після атаки горить трансформатор на електропідстанції.

Таганрог

Таганрог

Таганрог

Таганрог

Як ми писали раніше, невідомі дрони атакували ТЕЦ у Воронежі. Місцеві оприлюднили кадри.

