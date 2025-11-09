- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 307
- Час на прочитання
- 1 хв
У Мережі показали фото та відео розтрощених ТЕЦ у Воронежі та підстанції у Таганрозі
Низку російських міст вночі 9 листопада накрила потужна «бавовна». Зокрема, неспокійно було жителям Воронежа й Таганрога. Там обстріляна критична інфраструктура ворога.
У неділю, 9 листопада, дрони вдарили по ТЕЦ у російському Воронежі. Крім того, атакована підстанція у Таганрозі РФ.
Що відомо про «бавовну» у Росії — далі читайте у матеріалі ТСН.ua.
Місцеві жителі публікували кадри «прильотів» по ТЕЦ у Воронежі РФ. Вони зазначили що чули близько 4 вибухів поблизу ТЕЦ. Частина міста залишилася без світла.
Телеграм-канали публікують фото, яке демонструє наслідки удару по ТЕЦ.
З’явилися й відео наслідків обстрілу.
Неспокійно було й жителям Таганрога. За повідомленнями, там після атаки горить трансформатор на електропідстанції.
Як ми писали раніше, невідомі дрони атакували ТЕЦ у Воронежі. Місцеві оприлюднили кадри.