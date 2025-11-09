У Мережі показали фото та відео розтрощених ТЕЦ у Воронежі та підстанції у Таганрозі

Атака на Воронеж / © ТСН.ua

У неділю, 9 листопада, дрони вдарили по ТЕЦ у російському Воронежі. Крім того, атакована підстанція у Таганрозі РФ.

Що відомо про «бавовну» у Росії — далі читайте у матеріалі ТСН.ua.

Місцеві жителі публікували кадри «прильотів» по ТЕЦ у Воронежі РФ. Вони зазначили що чули близько 4 вибухів поблизу ТЕЦ. Частина міста залишилася без світла.

Телеграм-канали публікують фото, яке демонструє наслідки удару по ТЕЦ.

З’явилися й відео наслідків обстрілу.

Неспокійно було й жителям Таганрога. За повідомленнями, там після атаки горить трансформатор на електропідстанції.

