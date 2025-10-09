- Дата публікації
У Мережі показали, який вигляд має дорога з 50 смуг: вона врешті звужується у три (відео)
Мережа вибухнула реакціями на кадри з Пекіна, де утворився шалений затор на в’їзді до Пекіна.
У Китаї зняли відеоролик, який вразив соцмережі. Так, зафільмовано, як дорога з 50 смуг звужується до 3-х на в’їзді у Пекін.
Кадри оприлюднили у Мережі.
Шалена кількість китайців стоїть у тривалому заторі. Як стало відомо, ситуація пояснюється тим, що люди масово повертаються з 8-денних канікул. У такий спосіб країна щороку відзначає Національний день утворення КНР.
Користувачі Мережі відзначають, що такий масштаб затору дійсно вражає. Зокрема, українці відзначають, що тягнучки у Києві після побаченого сприймаються простіше.
