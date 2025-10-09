У Мережі показали, який вигляд має дорога з 50 смуг: вона врешті звужується у три (відео)

Затор у Китаї

У Китаї зняли відеоролик, який вразив соцмережі. Так, зафільмовано, як дорога з 50 смуг звужується до 3-х на в’їзді у Пекін.

Кадри оприлюднили у Мережі.

09.10.25 З'явилися кадри дороги з 50 смуг на в'їзді у Пекін, які вражають

Шалена кількість китайців стоїть у тривалому заторі. Як стало відомо, ситуація пояснюється тим, що люди масово повертаються з 8-денних канікул. У такий спосіб країна щороку відзначає Національний день утворення КНР.

Користувачі Мережі відзначають, що такий масштаб затору дійсно вражає. Зокрема, українці відзначають, що тягнучки у Києві після побаченого сприймаються простіше.

