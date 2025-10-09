ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
501
Час на прочитання
1 хв

У Мережі показали, який вигляд має дорога з 50 смуг: вона врешті звужується у три (відео)

Мережа вибухнула реакціями на кадри з Пекіна, де утворився шалений затор на в’їзді до Пекіна.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Затор у Китаї

Затор у Китаї

У Китаї зняли відеоролик, який вразив соцмережі. Так, зафільмовано, як дорога з 50 смуг звужується до 3-х на в’їзді у Пекін.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Шалена кількість китайців стоїть у тривалому заторі. Як стало відомо, ситуація пояснюється тим, що люди масово повертаються з 8-денних канікул. У такий спосіб країна щороку відзначає Національний день утворення КНР.

Користувачі Мережі відзначають, що такий масштаб затору дійсно вражає. Зокрема, українці відзначають, що тягнучки у Києві після побаченого сприймаються простіше.

Раніше ми писали про те, що на дорогах з’явився незвичайний знак «Стоп».

STOP є одним із найбільш універсальних і впізнаваних дорожніх символів у світі. Вказівка чітко вимагає від водіїв повного зупинення, і саме цим відрізняється від, до прикладу, «поступися дорогою».

Проте деколи ви можете побачити варіант у синьому кольорі. Вони виконують ідентичну опцію, але є неофіційними. Люди нерідко встановлюють їх власноруч для запобігання ДТП, і водії переважно реагують.

Дата публікації
Кількість переглядів
501
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie