У Мережу потрапив секретний план Кремля: як Росія хотіла змусити ШІ поширювати брехню

Кремль / © Pexels

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У мережу потрапили документи про російський «Проект 2026». З них стало відомо, що Росія планувала «засмітити» інтернет фейковими сайтами, які імітують Вікіпедію та аналітичні центри.

Про це повідомляє Bloomberg.

Головна мета — змусити штучний інтелект поширювати вигідну Кремлю неправду серед інтернет-користувачів у різних країнах. Це стало відомо після того, як журналісти проаналізували 73 таємні документи: плани проєктів, скріншоти чатів та приклади фальшивих сайтів, створені в період із травня 2023-го по квітень 2026 року.

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Агентство соціального дизайну, яке вже перебуває під санкціями США, Британії та ЄС за поширення дезінформації, мало стати центром «когнітивної війни». Головна мета — не лише поширювати фейки в соцмережах, а й маніпулювати пошуковими системами та штучним інтелектом, наповнюючи інтернет заздалегідь підготовленим викривленим контентом.

«Їхній підхід полягає в тому, щоб спробувати зламати пошукові системи, заповнюючи зону контентом, який перехресно посилається на їхній контент або їхні наративи. Це буде їхній непрямий спосіб проникнення в популярні чат-боти та пошукові системи», — зазначила Катерина Сєдова, позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, яка спеціалізується на технологіях та національній безпеці.

Згідно з планами, оперативники намагалися реалізувати подібні схеми у Вірменії, Німеччині, Франції та Великій Британії. У Вірменії, зокрема, планувалося створити клон Вікіпедії з оптимізацією під пошукові системи для просування антиурядових наративів напередодні виборів. У Німеччині метою було створення 200 000 вебсторінок та «навчання» шести ШІ-платформ на основі відредагованих матеріалів щомісяця.

Експерти та посадовці, опитані Bloomberg, підтвердили справжність цих документів. Вони відзначили, що їхній зміст збігається з попередніми викриттями Мін’юсту США. Ці файли також свідчать про те, що російські операції з дезінформації стали професійнішими. Тепер вони працюють як консалтингові фірми — з чіткими планами, відстеженням настроїв суспільства та спеціальними інструментами для поширення потрібних наративів.

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Ключовою фігурою в операціях, згідно з документами, є Софія Захарова. У чатах згадується як «Крістін Кілер». Це чиновниця кремлівського управління інформації, яка координувала фінансування та затвердження проектів. У листуванні згадується особа з ініціалами «СВК», від якої очікували дозволів на роботу. Ймовірно, це перший заступник керівника апарату Кремля Сергій Кирієнко.

У виданні зазначають, що попри значні ресурси та амбітні плани, ефективність таких мереж залишається під питанням через складність постійного оновлення контенту. Джейкоб Роджерс, помічник головного юрисконсульта Фонду Вікімедіа, підкреслив, що такі «форки» (копії) зазвичай не мають довгострокового успіху. Оскільки вони не здатні підтримувати актуальність інформації так, як це робить оригінальна спільнота Вікіпедії.

На запити про коментарі речник Кремля Дмитро Пєсков, Агентство соціального дизайну, а також німецька розвідка BfV не відповіли.

Нагадаємо, молдовські спецслужби попередили, що Росія збирає особисту інформацію громадян країни для своїх цілей.

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