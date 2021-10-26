У Меркель закінчилися повноваження канцлера Німеччини

Ангела Меркель відвідала сьогоднішнє засідання парламенту у статусі гості. Вперше за 31 рік вона вже не є членом Бундестагу.

У вівторок, 26 жовтня, через місяць після парламентських виборів, у Німеччині офіційно завершилися повноваження канцлера ФРН Ангели Меркель.

Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

Також сьогодні відбулося перше засідання Бундестагу нового скликання.

"Іменем ФРН робота на посаді канцлера доктора Ангели Меркель зборами Бундестагу від 26 жовтня 2021 року оголошується закінченою", - зазначив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

Згідно зі статтею 69 Конституції Німеччини, президент може вимагати від канцлера продовжити роботу на своїй посаді до призначення наступника. Кабінет міністрів Німеччини ще не сформований, тому старий уряд та канцлер завершують свій термін лише формально і продовжуватимуть виконувати свої обов'язки.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вже офіційно попросив Меркель залишитися на посаді до обрання нового канцлера.

Меркель відвідала сьогоднішнє засідання парламенту у статусі гості. Вперше за 31 рік вона вже не є членом Бундестагу. Меркель була на посаді канцлера 16 років.

Також Бундестаг нового скликання сьогодні вже обрав нового голову. Ним стала соціал-демократка Бербель Басс — третя жінка на цій посаді в історії Німеччини.

Нагадаємо, що на парламентських виборах до Бундестагу, які пройшли у Німеччині 26 вересня, виграла Соціал-демократична партія (СДПН) з 25,7 відсотка голосів. Блок Меркель ХДС/ХСС набрав 24,1 відсотка.

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