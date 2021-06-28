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У метро Лондона прогримів потужний вибух, після чого почалася пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

Причини інциденту поки невідомі.

У Лондоні, на станції метро Elephant and Castle, стався потужний вибух. Після цього спалахнула пожежа.

Про це повідомляє пожежна бригада Лондона в своєму Twitter.

Загорілися комерційні споруди, автомобілі та телефонна будка. На місці події працюють 100 пожежників і 15 машин.

Правоохоронці перекрили дороги. Людям рекомендується уникати відвідування цього району, тримати вікна і двері закритими.

Відомо, що за медичною допомогою звернувся один місцевий житель і один поліцейський.

Поліція заявила, що продовжує розслідування. Відзначається, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Нагадаємо, що в Бангладеш 27 червня внаслідок вибуху в Дацці загинули щонайменше сім осіб.

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