У метро Лондона прогримів потужний вибух, після чого почалася пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

У метро Лондона прогримів потужний вибух, після чого почалася пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

Причини інциденту поки невідомі.

У Лондоні, на станції метро Elephant and Castle, стався потужний вибух. Після цього спалахнула пожежа.

Про це повідомляє пожежна бригада Лондона в своєму Twitter.

Загорілися комерційні споруди, автомобілі та телефонна будка. На місці події працюють 100 пожежників і 15 машин.

Правоохоронці перекрили дороги. Людям рекомендується уникати відвідування цього району, тримати вікна і двері закритими.

Відомо, що за медичною допомогою звернувся один місцевий житель і один поліцейський.

Поліція заявила, що продовжує розслідування. Відзначається, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Um London wtf is going on ?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF — Matthew James Lister (@MrMattLister) June 28, 2021

Major incident at what appears to be Elephant and Castle station in South London, the smoke from the fire can be seen for miles. pic.twitter.com/sv2nwlmoGt — Rachael Venables (@rachaelvenables) June 28, 2021

#ElephantAndCastle fire earlier.

Under Подивитись профіль the train station pic.twitter.com/wL5WefMghP — Graham Neale (@GrahamNeale) June 28, 2021

Нагадаємо, що в Бангладеш 27 червня внаслідок вибуху в Дацці загинули щонайменше сім осіб.

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