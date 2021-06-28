У метро Лондона прогримів потужний вибух, після чого почалася пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

Причини інциденту поки невідомі.
У Лондоні, на станції метро Elephant and Castle, стався потужний вибух. Після цього спалахнула пожежа.
Про це повідомляє пожежна бригада Лондона в своєму Twitter.
Загорілися комерційні споруди, автомобілі та телефонна будка. На місці події працюють 100 пожежників і 15 машин.
Правоохоронці перекрили дороги. Людям рекомендується уникати відвідування цього району, тримати вікна і двері закритими.
Відомо, що за медичною допомогою звернувся один місцевий житель і один поліцейський.
Поліція заявила, що продовжує розслідування. Відзначається, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.
Um London wtf is going on ?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF— Matthew James Lister (@MrMattLister) June 28, 2021
Major incident at what appears to be Elephant and Castle station in South London, the smoke from the fire can be seen for miles. pic.twitter.com/sv2nwlmoGt— Rachael Venables (@rachaelvenables) June 28, 2021
#ElephantAndCastle fire earlier.— Graham Neale (@GrahamNeale) June 28, 2021
Under Подивитись профіль the train station pic.twitter.com/wL5WefMghP
Нагадаємо, що в Бангладеш 27 червня внаслідок вибуху в Дацці загинули щонайменше сім осіб.