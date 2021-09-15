У метро Нью-Йорка пасажир ударом з ноги скинув жінку з ескалатора (відео)

У метро Нью-Йорка пасажир ударом з ноги скинув жінку з ескалатора (відео)

У метро Нью-Йорка на всіх станціях з'явилися камери відеоспостереження.

У метро Нью-Йорка чоловік штовхнув жінку з ескалатора. У результаті потерпіла отримала порізи на спині, руках, ногах, правому коліні та правому стегні. Нападника шукає поліція.

Про це пише Metro.

Видання пише, що 32-річна потерпіла зіштовхнулася з чоловіком на ескалаторі і сказала йому "вибачте". Але зловмисник не лише не перепросив, а вдарив її ногою настільки сильно, що жінка полетіла зі сходів ескалатора вниз.

В американки численні травми, зокрема, порізи на спині, руках, ногах, правому коліні та правому стегні. Її ліва щиколотка також отримала травму, але вона відмовилася від будь-якої медичної допомоги.

Підозрюваний розшукується за напад після інциденту 9 вересня. Офіцери підтвердили, що люди посварилися увечері, близько 19:15.

Інцидент стався після того, як на всіх 472 станціях метро в Нью-Йорку встановили камери відеоспостереження. Це сприяло збільшенню кількості арештів на 28%.

Нагадаємо, у Києві батьки відволіклись і відпустили візочок з малюком на ескалаторі у будівельному супермаркеті. Візочок швидко полетів донизу. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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