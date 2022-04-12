У метро Нью Йорка сталася стрілянина: є загиблі та поранені (фото, відео)

У метро Нью Йорка сталася стрілянина: є загиблі та поранені (фото, відео)

Точна кількість потерпілих встановлюється.

Сьогодні вранці, 12 квітня, в метро Нью Йорка сталася стрілянина. За попередніми даними, є загиблі та поранені.

Як повідомляє CNN з посиланням на рятувальну службу Нью-Йорка, подія сталася на станції метро Брукліна. На місці також було знайдено кілька нездетонованих вибухових пристроїв.

Відомо, що 13 людей доставлено до районних лікарень.

Як пишуть попередньо ЗМІ, п'ятеро людей загинули, ще семеро - поранені.

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