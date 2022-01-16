У метро Нью-Йорка внаслідок падіння під потяг загинула жінка: її штовхнули навмисно

У метро Нью-Йорка внаслідок падіння під потяг загинула жінка: її штовхнули навмисно

Американку штовхнув 61-річний безпритульний. Він не був знайомий зі своєю жертвою.

У нью-йоркському метрополітені в суботу, 15 січня, на станції "Таймс-сквер" 40-річну жінку штовхнули під потяг. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що подія сталася близько 9:40 ранку за місцевим часом. Жертвою виявилася американка азіатського походження Мішель Алісса Го. "Цей інцидент не був спровокований, і жертва, схоже, не вступала в контакт із суб'єктом", - вказали правоохоронці.

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Підозрюваний спершу втік з місця події, однак невдовзі здався транспортній поліції. Йдеться про 61-річного безпритульного Саймона Марсьяля. Чоловікові вже висунули звинувачення у вбивстві другого ступеня.

Відомо, що підозрюваний має кримінальне минуле і перебуває на умовно-достроковому звільненні. "У минулому він мав три емоційно неврівноважені зустрічі з нами, які ми задокументували", - розповіли у поліції.

Одна з жінок, яка перебувала на місці події в момент інциденту, розповіла правоохоронцям, що Марсьяль підходив до неї за декілька хвилин до того, як штовхнув Го.

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"Вона намагалася відійти від нього, але він наближався. Вона відчувала, що він ось-ось фізично заштовхне її до потяга. Тікаючи, вона стала свідком злочину, коли він штовхнув іншу жертв під поїзд", - описав її свідчення помічник очільниці поліції Нью-Йорка Джейсон Вілкокс.

У виданні зауважують, що минулоріч в Нью-Йорку зафіксували декілька нападів в метрополітені в Бронксі, Брукліні та на Таймс-сквер.

У травні група нападників порізала і напала на кількох пасажирів у поїзді в Нижньому Мангеттені, а в лютому на одній лінії метро чотирьох людей поранили ножем, двоє потерпілих загинули. Також у вересні за день від нападу постраждали троє працівників громадського транспорту.

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