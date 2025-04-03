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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У М’янмі кількість жертв землетрусу перевищила 3000 осіб: що відомо

Дощі можуть ускладнити пошуки тих, хто вижив.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки землетрусу

У М’янмі зросла кількість жертв землетрусу / © Associated Press

Кількість жертв руйнівного землетрусу в М’янмі зросла до 3003 осіб. Ще 4515 людей поранено, а 351 досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомило видання Reuters.

До постраждалих районів наближаються дощі. За попередженнями синоптиків, опади можуть загрожувати як рятувальникам, так і людям, які вижили.

«У Мандалаї, особливо, якщо почнеться дощ, поховані під уламками люди потонуть, навіть якщо вони вижили до цього моменту», — заявив працівник гуманітарної організації в М’янмі.

Наслідки землетрусу відчули й у сусідньому Таїланді: там загинули 22 людини, а 72 зникли безвісти.

Нагадаємо, Японія готується до найбільшого землетрусу сторіччя.

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