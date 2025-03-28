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У Мʼянмі стався потужний землетрус: у Таїланді впав хмарочос, а поштовхи відчули у Китаї
Місцева влада з’ясовує всі наслідки.
У центральній частині Мʼянми 28 березня стався сильний землетрус, поштовхи відчувались у сусідньому Таїланді.
Про це пише CNN з посиланням на Геологічну службу США.
Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 7,7 і залягав на глибині 10 км. За ним послідував потужний афтершок.
Епіцентр був приблизно за 17,2 км від міста Мандалай з населенням близько 1,2 мільйона людей.
Приблизно за 12 хвилин після першого землетрусу поблизу міста Сагаінг стався другий — його магнітуда була 6,4.
«Ми відчували землетрус близько однієї хвилини, а потім вибігли з будівлі. Ми бачили, як інші люди також вибігали з будівель. Це було дуже раптово і дуже сильно», — розповів житель міста Янґон.
Унаслідок землетрусу в центральній частині країни завалився міст, що зʼєднує регіони М’янми Ава і Сагаінг.
Підземні поштовхи відчувалися також по всьому Таїланду, а також в китайських провінціях Юньнань і Гуансі, що розташовані по сусідству з Мʼянмою.
Мʼянма погано оснащена для боротьби з катастрофою такої сили та масштабу — це одна з найбідніших країн Азії, зазначає видання.
Раніше повідомлялося, що Бангкок здригнувся від потужного землетрусу. Більше про ситуацію читайте у новині.