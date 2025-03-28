ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
651
Час на прочитання
1 хв

У Мʼянмі стався потужний землетрус: у Таїланді впав хмарочос, а поштовхи відчули у Китаї

Місцева влада з’ясовує всі наслідки.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки землетрусу

Наслідки землетрусу / © Associated Press

У центральній частині Мʼянми 28 березня стався сильний землетрус, поштовхи відчувались у сусідньому Таїланді.

Про це пише CNN з посиланням на Геологічну службу США.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 7,7 і залягав на глибині 10 км. За ним послідував потужний афтершок.

Епіцентр був приблизно за 17,2 км від міста Мандалай з населенням близько 1,2 мільйона людей.

Приблизно за 12 хвилин після першого землетрусу поблизу міста Сагаінг стався другий — його магнітуда була 6,4.

«Ми відчували землетрус близько однієї хвилини, а потім вибігли з будівлі. Ми бачили, як інші люди також вибігали з будівель. Це було дуже раптово і дуже сильно», — розповів житель міста Янґон.

Унаслідок землетрусу в центральній частині країни завалився міст, що зʼєднує регіони М’янми Ава і Сагаінг.

Підземні поштовхи відчувалися також по всьому Таїланду, а також в китайських провінціях Юньнань і Гуансі, що розташовані по сусідству з Мʼянмою.

Мʼянма погано оснащена для боротьби з катастрофою такої сили та масштабу — це одна з найбідніших країн Азії, зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що Бангкок здригнувся від потужного землетрусу. Більше про ситуацію читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
651
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie