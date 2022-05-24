У Microsoft обіцяють допомогу Україні: від українських акаунтів в xBox - до документування воєнних злочинів РФ

У Microsoft обіцяють допомогу Україні: від українських акаунтів в xBox - до документування воєнних злочинів РФ

Міжнародна корпорація комп'ютерних технологій надала Україні цифрової підтримки на 242 млн доларів і буде продовжувати співпрацю.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр цифрової інформації України Михайло Федоров отримав запевнення у подальшій підтримці нашої держави від президента Microsoft Бреда Сміта.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії Україні під час повоєнної відбудови. Також український уряд співпрацюватиме з цією міжнародною корпорацією комп’ютерних технологій щодо документування воєнних злочинів РФ.

Ще одним результатом домовленостей стане офіційна поява в Україні грального дивізіону xBox. “Нарешті в нас з'являться українські акаунти, а в консолей — українська мова”, - зауважив Михайло Федоров.

Міністр підкреслив, що співпраця з Microsoft триває вже давно. “Вони активно підтримують Україну під час війни: стали однією з перших компаній, що на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії та надала безоплатні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року”, - відзначив Федоров.

Український міністр нагадав, що компанія Microsoft своїми ініціативами надала Україні цифрової підтримки на 242 млн доларів. “Сюди входять фінансові гранти, промокампанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії, обладнання”, - перерахував він.

Нагадаємо, IT-компанія Andersen, яка є сертифікованим партнером Microsoft, припинила роботу в РФ та розірвала партнерські відносини з російськими клієнтами.

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