У Мілані невідомий напав із ножем на відвідувачів торгового центру: одну людину вбито

Серед постраждалих гравець футбольного клубу "Арсенал"
У міланському торговому центрі Ассаго 46-річний чоловік напав на відвідувачів з ножем, убивши одного зі співробітників закладу і поранивши ще кілька людей.
Про це повідомляє видання ANSA.
У повідомленні вказується, що чоловік зайшов в торговий центр, взяв ніж і почав завдавати ударів всім, хто був поруч, поки його не зупинили.
За попередньою інформацією було поранено 5 осіб, один з яких помер від отриманих поранень. Повідомляється, що загиблим був співробітник торгового центру.
Троє постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані. Один з постраждалих гравець футбольного клубу "Арсенал" Пабло Марі.
Нападник був затриманий правоохоронцями. Повідомляється, що чоловік раніше був судимий, а останній рік проходив лікування від депресії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини в центрі Амстердама двоє людей отримали поранення.
Крім того, ми раніше інформували, що на північному сході Таїланду озброєний чоловік (з пістолетом та ножем) вчинив напад на дитячий садок.
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