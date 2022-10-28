У Мілані невідомий напав із ножем на відвідувачів торгового центру: одну людину вбито

У міланському торговому центрі Ассаго 46-річний чоловік напав на відвідувачів з ножем, убивши одного зі співробітників закладу і поранивши ще кілька людей.

Про це повідомляє видання ANSA.

У повідомленні вказується, що чоловік зайшов в торговий центр, взяв ніж і почав завдавати ударів всім, хто був поруч, поки його не зупинили.

За попередньою інформацією було поранено 5 осіб, один з яких помер від отриманих поранень. Повідомляється, що загиблим був співробітник торгового центру.

Троє постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані. Один з постраждалих гравець футбольного клубу "Арсенал" Пабло Марі.

Нападник був затриманий правоохоронцями. Повідомляється, що чоловік раніше був судимий, а останній рік проходив лікування від депресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини в центрі Амстердама двоє людей отримали поранення.