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У Мілані невідомий напав із ножем на відвідувачів торгового центру: одну людину вбито

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У Мілані невідомий напав із ножем на відвідувачів торгового центру: одну людину вбито

Фото: Associated Press

Серед постраждалих гравець футбольного клубу "Арсенал"

У міланському торговому центрі Ассаго 46-річний чоловік напав на відвідувачів з ножем, убивши одного зі співробітників закладу і поранивши ще кілька людей.

Про це повідомляє видання ANSA.

У повідомленні вказується, що чоловік зайшов в торговий центр, взяв ніж і почав завдавати ударів всім, хто був поруч, поки його не зупинили.

За попередньою інформацією було поранено 5 осіб, один з яких помер від отриманих поранень. Повідомляється, що загиблим був співробітник торгового центру.

Троє постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані. Один з постраждалих гравець футбольного клубу "Арсенал" Пабло Марі.

Нападник був затриманий правоохоронцями. Повідомляється, що чоловік раніше був судимий, а останній рік проходив лікування від депресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини в центрі Амстердама двоє людей отримали поранення.

Крім того, ми раніше інформували, що на північному сході Таїланду озброєний чоловік (з пістолетом та ножем) вчинив напад на дитячий садок.

 

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Дата публікації
Перегляди
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