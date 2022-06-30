У Мін’юсті РФ поскаржилися на приниження російських геїв на Заході

У Мін’юсті РФ поскаржилися на приниження російських геїв на Заході

Заступник міністра юстиції Російської Федерації заявив про “традицію гонінь”, від якої на Заході страждають російські геї.

У четвер, 30 червня, під час виступу на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі заступник міністра юстиції РФ Андрій Логінов заявив, що на Заході негативно ставляться до геїв, якщо вони росіяни.

Про це повідомляє видання “Фонтанка”.

“Неважливо, що людина законослухняна і сім'янин. А якщо у переверненому світі, то законослухняний та зразковий гей. Це вже все байдуже, якщо він належить до росіян. Ви знаєте, що наших геїв сильно принижують, кривдять, викидають із різних програм?” - поставив риторичне запитання присутнім заступник міністра.

Він додав, що вважає це середньовічною традицією “полювання на відьом”.

Нагадаємо, раніше до Мережі потрапило відео, як в гей-клубі відпочиває чоловік, схожий на відомого богослова старообрядців і професора кафедри філософії РГПУ ім. Герцена.

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