У Мінʼюсті США заявляють, що TikTok несе серйозну загрозу нацбезпеці країни

У США наголошують, що китайська соцмережа TikTok становить реальну загрозу нацбезпеці США.

Міністерство юстиції США звернулося до федерального апеляційного суду з проханням підтримати квітневий закон, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok до 19 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Мін'юст стверджує, що TikTok становить серйозну загрозу національній безпеці через доступ до великих обсягів персональних даних американців. У повідомленні зазначають, що Китай може таємно маніпулювати інформацією, яку американці споживають через TikTok.

"Серйозна загроза національній безпеці, яку становить TikTok, є реальною. TikTok надає китайському уряду засоби для підриву національної безпеки США двома основними способами: збір даних і приховане маніпулювання контентом", – зазначили у Міністерстві Юстиції США.

Адміністрація Байдена звернулася до Апеляційного суду округу Колумбія з проханням відхилити позови TikTok, материнської компанії ByteDance і групи творців TikTok, які намагаються заблокувати закон, що може заборонити додаток.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США 13 березня 2024 підтримала законопроєкт, який передбачає заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни за певних умов.

Що не так із TikTok і чому його хочуть заборонити

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