У міністерстві закордонних справ Великої Британії яскраво виявили свою солідарність з українцями: фото

У міністерстві закордонних справ Великої Британії яскраво виявили свою солідарність з українцями: фото

Урядову будівлю підсвітили кольорами національного прапора України.

Увечері в середу, 16 лютого, коли в Україні на тлі загрози російського вторгнення святкували День єдності, зовнішньополітичне відомство Великої Британії продемонструвало жест солідарності з нашою державою.

Про це повідомили у Twitter британського МЗС.

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Будівлю офісу міністерства закордонних справ Великої Британії підсвітили кольорами національного прапора України, як сказано у повідомленні, “на знак солідарності з народом України”.

Нагадаємо, увечері 16 лютого будинок уряду в Києві, а також будівлі обласних державних адміністрацій у всіх регіонах України підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Цього ж дня українці в усіх регіонах демонстрували згуртованість всупереч залякуваннями великою війною через вторгнення Росії. У багатьох містах жителі вийшли на вулиці з державними прапорами.

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