У Міннеаполісі силовики вдруге за місяць застрелили людину: місто охопили протести
У Міннеаполісі помер чоловік, який дістав вогнепальне поранення від співробітників федеральної імміграційної служби США.
Через три тижні після скандального вбивства жінки в Міннеаполісі співробітниками імміграційної та митної служби США (ICE) у тому ж місті знову застрелили людину.
Про це пише CNN.
Під час операції з депортації в Міннеаполісі в суботу, 24 січня, співробітник федеральної поліції зробив «оборонні постріли» у чоловіка, який наблизився до поліцейських з пістолетом, заявило міністерство внутрішньої безпеки США.
Після того, як співробітники прикордонного патруля спробували його роззброїти, він чинив «силовий опір» і співробітник прикордонної служби відкрив вогонь, побоюючись «за своє життя, а також за життя та безпеку інших поліцейських», наголошується в заяві. Відомство також опублікувало фотографію, що зображує, ймовірно, напівавтоматичний пістолет калібру 9 мм, що належав чоловікові.
Інцидент стався, коли співробітники прикордонної служби намагалися затримати мігранта без дійсного дозволу на перебування.
Інцидент спричинив масові протести та різку реакцію з боку місцевої й штатної влади.
Як повідомив очільник поліції Міннеаполіса Браян О’Гара, загиблому було 37 років. За його словами, чоловік був законним власником вогнепальної зброї та мав дозвіл на її носіння, а єдиними попередніми контактами з поліцією були штрафи за порушення правил дорожнього руху.
За даними Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), під час інциденту чоловік мав при собі пістолет і два магазини до нього. У відомстві заявили, що агенти діяли в умовах «самооборони» після того, як чоловік нібито чинив опір під час спроби його роззброїти. Водночас місцева поліція наголосила, що обставини події ще перевіряються.
Очільник поліції О’Гара звернувся із закликом до спокою як до протестувальників, так і до федеральних силовиків.
«Ми вимагаємо, щоб федеральні агенції, які працюють у нашому місті, діяли з тією ж дисципліною, гуманністю й доброчесністю, яких вимагає ефективна правоохоронна діяльність», — заявив він.
Губернатор штату Тім Волз різко розкритикував дії федеральних агентів і закликав Білий дім негайно вивести їх зі штату.
«Міннесота більше цього не терпітиме. Це огидно. Президент має негайно припинити цю операцію і забрати тисячі жорстоких, непідготовлених агентів з нашого штату», — написав Волз у соцмережі X.
Нагадаємо, 7 січня агент імміграційної поліції ICE під час рейду у Міннеаполісі застрелив громадянку США Рене Ніколь Гуд. Влада міста та штату висловилася проти дій імміграційної поліції. Мер Міннеаполісу демократ Джейкоб Фрей зажадав від агентів ICE «забратися з міста», заявивши, що їхні дії становлять загрозу безпеці мешканців.
Губернатор Уолц заявив, що використання судової системи проти політичних опонентів — авторитарна практика. За його словами, єдиною людиною, яка не стала об’єктом розслідування у зв’язку із загибеллю Рене Гуд, залишається федеральний агент, який застосував проти неї зброю.