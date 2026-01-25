У Міннеаполісі силовики вдруге за місяць застрелили людину: місто охопили протести

Федеральні імміграційні агенти застрелили чоловіка / © Associated Press

Через три тижні після скандального вбивства жінки в Міннеаполісі співробітниками імміграційної та митної служби США (ICE) у тому ж місті знову застрелили людину.

Про це пише CNN.

Під час операції з депортації в Міннеаполісі в суботу, 24 січня, співробітник федеральної поліції зробив «оборонні постріли» у чоловіка, який наблизився до поліцейських з пістолетом, заявило міністерство внутрішньої безпеки США.

Після того, як співробітники прикордонного патруля спробували його роззброїти, він чинив «силовий опір» і співробітник прикордонної служби відкрив вогонь, побоюючись «за своє життя, а також за життя та безпеку інших поліцейських», наголошується в заяві. Відомство також опублікувало фотографію, що зображує, ймовірно, напівавтоматичний пістолет калібру 9 мм, що належав чоловікові.

У США силовики з імміграційної служби застрелили чоловіка / © Associated Press

Інцидент стався, коли співробітники прикордонної служби намагалися затримати мігранта без дійсного дозволу на перебування.

Інцидент спричинив масові протести та різку реакцію з боку місцевої й штатної влади.

Як повідомив очільник поліції Міннеаполіса Браян О’Гара, загиблому було 37 років. За його словами, чоловік був законним власником вогнепальної зброї та мав дозвіл на її носіння, а єдиними попередніми контактами з поліцією були штрафи за порушення правил дорожнього руху.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), під час інциденту чоловік мав при собі пістолет і два магазини до нього. У відомстві заявили, що агенти діяли в умовах «самооборони» після того, як чоловік нібито чинив опір під час спроби його роззброїти. Водночас місцева поліція наголосила, що обставини події ще перевіряються.

У США силовики з імміграційної служби застрелили чоловіка / © Associated Press

Очільник поліції О’Гара звернувся із закликом до спокою як до протестувальників, так і до федеральних силовиків.

«Ми вимагаємо, щоб федеральні агенції, які працюють у нашому місті, діяли з тією ж дисципліною, гуманністю й доброчесністю, яких вимагає ефективна правоохоронна діяльність», — заявив він.

Губернатор штату Тім Волз різко розкритикував дії федеральних агентів і закликав Білий дім негайно вивести їх зі штату.

«Міннесота більше цього не терпітиме. Це огидно. Президент має негайно припинити цю операцію і забрати тисячі жорстоких, непідготовлених агентів з нашого штату», — написав Волз у соцмережі X.

Нагадаємо, 7 січня агент імміграційної поліції ICE під час рейду у Міннеаполісі застрелив громадянку США Рене Ніколь Гуд. Влада міста та штату висловилася проти дій імміграційної поліції. Мер Міннеаполісу демократ Джейкоб Фрей зажадав від агентів ICE «забратися з міста», заявивши, що їхні дії становлять загрозу безпеці мешканців.

Губернатор Уолц заявив, що використання судової системи проти політичних опонентів — авторитарна практика. За його словами, єдиною людиною, яка не стала об’єктом розслідування у зв’язку із загибеллю Рене Гуд, залишається федеральний агент, який застосував проти неї зброю.