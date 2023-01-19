У Міноборони Білорусі після злетів винищувачів анонсували підготовку "завдань із призначення"

У Мачулищах злетіли три МіГ-31К ВКС РФ

Міноборони Білорусі 19 січня заявило про підготовку військ РБ і РФ до виконання завдань із призначення.

Про це інформує пресслужба білоруського Міноборони.

"Сьогодні в межах проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії, артилерійські підрозділи 6-ї окремої механізованої бригади наводяться у готовність до виконання завдань із призначення", - сказано в повідомленні.

Також читайте До Білорусі вдруге за місяць прибув Лавров: з ким планує зустрітися прихвостень Путіна

Зазначимо, що від 10.00 у білоруських Мачулищах почали злітати МіГ-31К ВКС РФ. Станом на зараз злетіло вже три таких судна. У зв'язку з авіаактивністю у Білорусі в регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, у Білорусі від ранку 19 січня зафіксовано збільшення авіаційної активності. Над Білоруссю фіксуються польоти гелікоптерів ВКС РФ, так само в Барановичах почалися тренувальні польоти винищувачів.

Читайте також: