У Міноборони Білорусі пригрозили тактичною ядерною зброєю

У неділю, 30 червня, перший заступник міністра оборони Білорусі, начальник генштабу Павло Муравейко заявив про можливість застосування тактичної ядерної зброї в разі загрози "суверенітету" і "незалежності" Білорусі.

Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І можете не сумніватися: ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу", — цитують білоруського генерала місцеві пропагандисти.

Така войовнича заява високопосадового білоруського генерала пролунала на тлі звинувачень країн НАТО у чотирьох операціях, які проводяться біля кордонів Білорусі.

Також у цьому контексті він згадав про Польщу, яка нібито намагається завадити Білорусі стати повноправним членом Шанхайської організації співробітництва та, окрім того, "спровокувала кризу" на білорусько-польському кордоні, через який з боку Білорусі до Польщі потрапляють нелегальні мігранти.

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Нагадаємо, у липні 2023 року стало відомо, що Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

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