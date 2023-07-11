У Міноборони Білорусі вигадали, чим зайняти "вагнерівців", які прибудуть до країни

Після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" Пригожина, його найманців збираються розмістити у Білорусі. Стало відомо, чим вони там займатимуться.

Білоруська влада хоче, щоб найманці Євгена Пригожина з ПВК "Вагнера", яких мали вислати до країни з РФ, навчали білоруських солдатів.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

"Після прибуття представників ПВК "Вагнера" та їх розосередження на полігонах для проведення занять та взаємного обміну досвідом, особливу увагу планується приділити прийомам та способам ведення бойових дій Збройними силами Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РБ стверджують, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко схвалює таку ідею.

"Вони ("вагнерівці" - ред.) розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Оце нам від вагнерівців треба взяти", - заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина та самих найманців на території Білорусі зараз немає. Де зараз перебуває російський "бунтівник", читайте в матеріалі.

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