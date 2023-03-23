У Міноборони Білорусі заявили про створення нового ракетного полку біля українського кордону

У Міноборони Білорусі заявили про сформування нового зенітного ракетного полку, який розташовується приблизно за 60 км від України.

В Білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк, що базується за 60 км від Рівненської області.

Про це повідомили в Міноборони РБ.

"Під час формування полку особливу увагу приділяли створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.

В білоруському Міноборони стверджують, що сьогодні, 23 березня, новосформовану військову частину в Лунинці відвідає Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін і нібито "в урочистій обстановці вручить ключі від квартир військовослужбовцям, які прибули до Лунинця для проходження служби".

Зазначимо, в українській розвідці кажуть, що наразі не бачать накопичення російських військ у Білорусі. Рівень загрози із сусідньої країни низький. Також ворог не має необхідного ударного угруповання.

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