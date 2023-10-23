У Міноборони Ізраїля розповіли, скільки триватиме наземна операція в Секторі Гази

У Ізраїлі сподіваються, що операція у регіоні стане останньою для бойовиків ХАМАС.

Операція ізраїльських військових на території Сектора Гази буде тривати три місяці і буде останньою, якщо вдасться знищити терористів ХАМАС.

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Про це повідомив голова Міністерства оборони Ізраїлю Йоав Галлант, інформує The Times of Israel.

"Це має бути останній (наземний, - ред.) маневр у Секторі Газа з тієї простої причини, що після нього ХАМАСу не буде. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде", - заявив він.

Галлант зазначив, що перед безпосередньою зустріччю з ізраїльськими військовими, бойовики ХАМАС відчують на собі бомби ВПС.

"У мене склалося враження, що ви знаєте, як це зробити у смертоносний, точний і дуже якісний спосіб, як це було доведено дотепер", - додав Галлант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із Росією щодо передачі зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден заявив, що успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США.

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