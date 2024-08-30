У Міноборони Польщі відповіли на пропозицію збивати російські ракети та дрони над Україною

У польському оборонному відомстві нагадали, що країни ЄС і НАТО не є сторонами війни.

Польща виступає за значне підвищення обороноздатності України, але не збиватиме російські ракети чи безпілотники над Україною.

Таку заяву заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського після зустрічі голів Міноборони країн Євросоюзу у Брюсселі цитує Polskie Radio.

Відмову від збиття російських повітряних цілей в українському повітряному просторі він мотивував тим, що країни Євросоюзу та НАТО не є сторонами війни.

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“Ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо двосторонньому, те, що насправді є одним з очікувань України, тобто можливість збивати російські ракети чи безпілотники з території Польщі. Ми вважаємо, що радикальне посилення протиповітряної оборони України має бути достатнім і не вимагає такої підтримки з боку польської авіації”, - пояснив польський урядовець.

Водночас Польща підтримує звернення України, щоб Захід зняв обмеження на використання поставленої далекобійної зброї для атак на військові цілі в Росії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб Польща почала збивати російські ракети над заходом України, їй потрібна підтримка з боку інших країн НАТО.

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