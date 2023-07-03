У Міноборони Польщі зробили заяву щодо застосування Росією ядерної зброї

"Заява Російської Федерації та її дії, спрямовані на передавання ядерної зброї до Білорусі, змушують сигналізувати нашим супротивникам, що ми також можемо звернутися по таку зброю", - заявив заступник міністра національної оборони.

Заступник міністра нацоборони Польщі Марцин Очепа заявив, що застосування Росією ядерної зброї є малоймовірним. Водночас він не виключив це повністю, а також повідомив, що дії Кремля, спрямовані на передавання ядерної зброї до Білорусі, у відповідь змушують Польщу та союзників звернутися по таку зброю до партнерів.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Марцин Очепа заявив, що очільник Кремля Володимир Путін припустився стратегічної помилки, розпочавши повномасштабне вторгнення до України. За словами міністра нацоборони Польщі, війна РФ проти України - це "початок кінця правління Путіна".

"Тому ми спостерігатимемо низку дій, перипетій, часто хаотичних. Це не змінює того факту, що хоча ми не можемо повністю виключити використання ним ядерної зброї, це малоймовірно", - сказав Очепа.

Водночас він наголосив, що Польща залежно від розвитку подій у РФ та Білорусі може приєднатися до Nuclear Sharing.

"Ми сигналізуємо нашим союзникам, що якщо наступальний потенціал Росії продовжуватиме наближатися до наших кордонів, ми, як НАТО, повинні надіслати сигнали про нашу готовність посилити наш оборонний потенціал", - сказав заступник міністра.

Тим часом після невдалої спроби бунту "вагнерівців" та ватажка Євгена Пригожина президент РФ Володимир Путін постав перед вибором: що робити з російськими "військкорами". Один із ймовірних варіантів - цензурувати або втихомирити їх. Тим часом серед деяких Z-блогерів спалахнула нова хвиля невдоволення.

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