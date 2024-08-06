У Міноборони РФ можливі чергові кадрові зміни: в ISW назвали, кого Путін хоче відправити у відставку

Високопосадовнць відповідає за зусилля МО РФ із планування та мобілізації російського виробництва бронетехніки.

У Міністерстві оборони Росії можливі нові кадрові рішення. Начальник Головного бронетанкового управління Міноборони генерал-лейтенант Олександр Шестаков, ймовірно, залишить свою посаду найближчим часом.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики посилаються на російське інсайдерське джерело, яке раніше передбачило кілька командних змін у Міністерстві оборони Росії. Воно заявило 5 серпня, що керівник Головного бронетанкового управління Міноборони Росії генерал-лейтенант Олександр Шестаков залишить свою посаду найближчим часом. Однак наразі ISW не може підтвердити цю потенційну зміну командування.

Очільник Кремля Володимир Путін призначив Шестакова начальником Головного бронетанкового управління МО РФ за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Шестаков відповідає за зусилля МО РФ з планування та мобілізації російського виробництва бронетехніки.

Нагадаємо, Путін продовжує чистки генералів і чиновників в надії виграти війну.

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