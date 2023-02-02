У Міноборони РФ похвалилися ракетним ударом по Краматорську, через який загинули мирні люди

У Росії цинічно заявляють, що ракетним ударом по Краматорську "збили" пускові установки HIMARS та MLRS.

У Міністерстві оборони РФ цинічно збрехали про ракетний удар по Краматорську Донецької області. Там заявили, що окупаційні війська начебто "знищили" американське озброєння. Насправді, вони влучили у житловий будинок, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, а ще 20 - отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні оборонного відормства країни-агресорки.

"У районі міста Краматорськ Донецької народної республіки знищено пускові установки М-142 HIMARS та М-270 MLRS виробництва США", – сказано в офіційному зведенні.

Також у Міноборони РФ заявляють, що їхня ППО нібито "збила" чотири реактивні снаряди системи залпового вогню HIMARS та п'ять українських безпілотних літальних апаратів у районах населених пунктів Голікове, Кремінна Луганської області, Берестове Харківської області та Піщане Херсонської області.

Ракетна атака по будинку у Краматорську 1 лютого: останні новини

Нагадаємо, ввечері 1 лютого Росія завдала ракетного удару по житловому чотириповерховому будинку в Краматорську. Після цього спалахнула пожежа. У результаті удару було повністю зруйновано один під'їзд. Загинуло щонайменше три людини.

За попередньою інформацією від поліції Донецької області, Росія вдарила по місту ракетою "Іскандер-К". Повітряна тривога була оголошена після вибуху.

Станом на 15:25 2 лютого, за даними ДСНС, на місці ракетного удару наразі тривають роботи з розбору завалів у чотириповерховому житловому будинку. Вивезено близько 600 тонн будівельних уламків.

Ракетний удар по Краматорську, Британія страйкує, Лубінець і Саакашвілі – новини 2 лютого

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