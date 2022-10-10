У Міноборони РФ показали, як ракетами атакували Україну: "всі цілі уражені"

У Міноборони РФ цинічно заявили, що "мета ударів досягнута, всі цілі уражені".

У Міністерстві оборони країни-терористки РФ офіційно визнали, що запускали по Україні високоточні ракети, внаслідок яких є жертви серед мирного населення.

Про це йдеться у зведенні кривавого оборонного відомства РФ, пишуть російські засоби масової пропаганди.

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"Сьогодні російськими збройними силами завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України - мета ударів досягнута, всі призначені об'єкти уражені", - цинічно заявили у Міноборони РФ.

Окрім цього, російське пропагандиське видання "Риа Новости" показало кадри, як запускали по українським містам ракети із акваторії Чорного моря.

Російський ракетний терор проти українців

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення. Відомо, що окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Зокрема, російська армія випустила ракети по Київщині. Ворожі ракети, зокрема, атакували чотири райони Києва: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський. Загинуло щонайменше п'ять людей, понад 30 постраждали.

Крім того, в різних містах України пошкджено об'єкти критичної інфрастуктури. Зокрема, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтаській областях.

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