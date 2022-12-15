У Міноборони РФ заявляють, що окупанти на війні здебільшого отримують мінно-вибухові поранення

Так, у російському Міноборони заявляють, що на мінно-вибухові поранення військових припадає 70%.

У Міністерстві оборони РФ заявляють, що російські військові, які воюють в Україні, потрапляють до лікарень здебільшого через мінно-вибухові поранення, а не через відмінну роботу ЗСУ.

Таке придумав начальник Головного військово-медичного управління Міноборони РФ Дмитро Трішкін, пишуть кремлівські пропагандистські ЗМІ.

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Так, російський посадовець заявляє, що решта випадків госпіталізації військових пов'язані із захворюваннями, травмами та вогнепальними пораненнями.

"Як і було раніше, 70% припадає на мінно-вибухові поранення, 10% на захворювання, 10% на кульові вогнепальні поранення, 10% на травми. Пропорції дуже зрозумілі", - сказав він.

Він стверджує, що є медичні загони спеціального призначення, які працюють безпосередньо в зоні бойових дій. Там загарбникам надається вже спеціалізована допомога, бо ж "іноді немає абсолютно часу, щоб евакуювати пацієнта навіть до прикордонного шпиталю".

Втрати Росії за 9 місяців війни

Триває 295-й день повномасштабного вторгнення Росії до України. Станом на 14 грудня загальні бойові втрати серед особового складу російської армії становлять близько 96 000 осіб.

Варто зазначити, раніше видання Newsweek написало, що Росія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 100 000 солдатів. Тобто вважається, що ці втрати вдвічі перевищують кількість загиблих американських військовослужбовців у В'єтнамі.

Водночас військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Росія в Україні за 9 місяців повномасштабної війни втратила рекордну кількість генералів. "За дев'ять місяців війни втратити 13 генералів – це нонсенс, це рекорд для Книги Гіннеса", – наголосив Жданов.

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