У Міноборони Росії оголосили про початок відведення військ після навчань

У Міноборони Росії оголосили про початок відведення військ після навчань

15 лютого військові почнуть рух у свої гарнізони.

У Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ.

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Як повідомляє пропагандистська агенція "РІА Новости", офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що Південний та Західний військові округи Росії почали повертати війська до місць постійної дислокації.

"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на потяги та машини і сьогодні почнуть рух у свої гарнізони. Окремі підрозділи повернуться своїм ходом", - заявив представник російського оборонного відомства.

Крім того, Міноборони країни-агресорки опублікувало відео відведення танків після військових навчань.

Нагадаємо, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого. Від лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил від часів "холодної війни".

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