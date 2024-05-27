У Міноборони розповіли, скільки українців за кордоном оновили свої дані через "Резерв+"

Загалом свої дані оновили станом на сьогодні понад 1,1 млн військовозобов’язаних.
Від 18 травня дані через застосунок "Резерв+" оновили вже понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах світу.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
"Наші громадяни за кордоном також користуються застосунком для уточнення даних. Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх — незалежно від того, де вони знаходяться", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Загалом через застосунок Резерв+ свої дані оновили станом на сьогодні понад 1,1 млн військовозобов’язаних.
"Водночас через ЦНАП — майже 55 тисяч, а через ТЦК — близько 38 тисяч громадян", - додали в Міноборони.
Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+".
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