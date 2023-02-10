У Міноборони Румунії заперечили інформацію про російську ракету над своєю територією

У відомстві заявили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.

Міністерство оборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни, яку повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Про це повідомляє румунська редакція "Радіо Свобода".

"Інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується", – йдеться у відповіді міністерства на запит видання.

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У відомстві заявили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Тelegram-каналі повідомив, що під час масованої російської атаки 10 лютого дві ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

За даними Залужного, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

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