У Міноборони Румунії зробили несподівану заяву щодо атаки російських дронів

Російські безпілотники-камікадзе, які упали на території Румунії, були збиті українською ППО і не були націлені на сусідню країну.

Про це повідомив у середу, 11 жовтня, міністр оборони Ангел Тилвар під час доповіді в парламенті про результати проведеного розслідування, передає румунське видання Digi24.

За його словами, отримана інформація дає підстави зробити висновок, що безпілотники були вражені протиповітряною обороною України під час атак на порт Ізмаїл і увійшли в неконтрольоване падіння поблизу цілі, що спричинило випадкове потрапляння на територію Румунії.

“У жодній із цих ситуацій ми не помітили намірів, територія Румунії не була ціллю, удар був випадковим”, — додав він.

Румунський міністр також пояснив, що безпілотники не могли бути помічені системами спостереження та раннього попередження “з об'єктивних причин”, пов'язаних з низькою висотою, на якій летіли апарати, їх неконтрольованим рухом і через екранування, створене рельєфом місцевості та інфраструктурою українського порту.

Ангел Тилвар також нагадав, що удар дронів був невибуховим, оскільки уламки не мали активного бойового обладнання. За його словами, матеріальних збитків і постраждалих у цих випадках немає.

Раніше в НАТО заявили, що вважають падіння уламків російських дронів на території Румунії випадковими інцидентами, а не спрямованими нападами. Альянс не бачить загроз атак з боку Росії.

Нагадаємо, нещодавно в Румунії втретє за тиждень впали уламки безпілотника РФ. Після інцидентів в Бухаресті кілька разів викликали російського дипломата. В румунському МЗС оголосили протест проти порушення повітряного простору Румунії російськими дронами.

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