У Міноборони Великої Британії заперечили інформацію про обстріл їхнього есмінця в Чорному морі

У Міноборони Великої Британії заперечили інформацію про обстріл їхнього есмінця в Чорному морі

Британський корабель мирно йшов через територіальні води України, додали у відомстві.

Міноборони Великої Британії прокоментувало інцидент біля берегів Криму. Там заявили, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.

Про це відомство написало у Twitter.

"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не проводилося. Корабель Королівського флоту здійснює прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням Міноборони РФ повідомили, що російський винищувач відкрив попереджувальний вогонь по есмінцю Великої Британії, який увійшов до Чорного моря у районі мису Фіолент.

У російському відомстві зауважили, що британський корабель "на три кілометри зайшов у територіальні води РФ", але не реагував на попередження. Саме тому російський бомбардувальник Су-34 кинув по курсу руху есмінця чотири осколково-фугасні бомби, аби зупинити просування судна. Після цього Defender покинув територіальну зону Росії.

Дії військових в Міноборони пояснили тим, що прикордонники "зупинили порушення державного кордону РФ британським есмінцем".

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