У Міноборони заявляють, що Росія не припиняє стягувати свої війська до кордонів України

У Міноборони заявляють, що Росія не припиняє стягувати свої війська до кордонів України

Біля рубежів понад 100 тис. військових РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна Росія не припинила стягувати війська до кордонів України.

Про це він сказав у телефонній розмові із журналістом видання Politico.

За його словами, Росія зараз має понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі. Мініст наголосив, що країна-агресорка "атакувати одночасно на кількох фронтах із застосуванням артилерії, танків та авіації".

"Це буде українська кров, це буде російська кров, і багато солдатів із Росії повернуться додому у трунах. Це може бути катастрофа", - наголосив Резніков.

Він повідомив, що українська армія налічує близько 250 тисяч військових, 200 тисяч резервістів у територіальних підрозділах та 400 тисяч ветеранів українсько-російської гібридної війни.

Резніков також зауважив: наявність 15 атомних енергоблоків на території України роблять будь-яку стрілянину особливо небезпечноЯк повідомлялося, президент США Джо Байден у четвер, 9 грудня, обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" (В9) нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною. Зазначається, що під час переговорів зі своїми союзниками по НАТО на східному фланзі США підкреслили свою відданість трансатлантичній безпеці та Статті 5 щодо колективної оборони.

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