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У Мінську дітей мігрантів готують до агітації: польські спецслужби виклили в Мережу відео

У Мінську дітей мігрантів готують до агітації: польські спецслужби виклили в Мережу відео

Associated Press

Дітям роздають транспоранти.

У білоруському Мінську збирають мігрантів, яку збираються направити до кордонів Польщі та Литви.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

За його словами, серед натовпу дорослих є і діти. "Серед мігрантів, які зараз групуються у Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів, дітям видаються транспаранти. Гра емоцій продовжується...", - написав він.

Крім того, Жарін наголошує на тому, що мігрантам в месенджерах роздають вказівки щодо того, як діяти далі. Зокрема, він наводить приклади: "Роздайте дітям транспаранти, напишіть гасла з гуманітарних питань".

За його словами, якщо хтось з дітей знає хоча б слово англійською мовою, їх включають у пропагандистську діяльність. "Спілкування іноземними мовами - величезна перевага", - розповів Жарін.

Він також зауважує: білоруські служби маніпулюють поданням інформації про нелегальну міграцію. 

Як повідомлялося, Україна посилює охорону кордону із Білоруссю через через вкрай складну ситуацію зі скупченням нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Хоч поки біженців там зафіксовано не було, прикордонники готуються до можливих провокацій.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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