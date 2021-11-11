У Мінську дітей мігрантів готують до агітації: польські спецслужби виклили в Мережу відео

Дітям роздають транспоранти.
У білоруському Мінську збирають мігрантів, яку збираються направити до кордонів Польщі та Литви.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.
За його словами, серед натовпу дорослих є і діти. "Серед мігрантів, які зараз групуються у Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів, дітям видаються транспаранти. Гра емоцій продовжується...", - написав він.
Крім того, Жарін наголошує на тому, що мігрантам в месенджерах роздають вказівки щодо того, як діяти далі. Зокрема, він наводить приклади: "Роздайте дітям транспаранти, напишіть гасла з гуманітарних питань".
За його словами, якщо хтось з дітей знає хоча б слово англійською мовою, їх включають у пропагандистську діяльність. "Спілкування іноземними мовами - величезна перевага", - розповів Жарін.
Він також зауважує: білоруські служби маніпулюють поданням інформації про нелегальну міграцію.
Migranci otrzymują kolejne instrukcje dotyczące przygotowania medialnej osłony ataków na granicę RP. "Przygotujcie transparenty, rozdajcie je dzieciom".— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 10, 2021
Białoruskie służby manipulują przekazem dot. nielegalnej migracji. pic.twitter.com/u5Gd5oLBh3
W Mińsku gromadzą się kolejne grupy migrantów, którzy zapewne będą transportowani na Zachód, w kierunku Polski lub Litwy.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021
Szlak migracyjny wciąż jest zasilany ludźmi. pic.twitter.com/8I5SZAqTaC
Wśród migrantów, którzy grupują się obecnie w Mińsku, znajdują się dzieci przygotowywane do działań propagandowych.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021
Zgodnie z instrukcjami dla migrantów, o których pisałem wcześniej, dzieciom wręczane są transparenty.
Gra emocjami trwa... pic.twitter.com/9JkwEq0mWZ
Dziś migranci koczujący przy granicy RP skupiają się na akcji propagandowej. Kluczową rolę pełnią dzieci.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021
Gra emocjami prowadzona jest pod kontrolą białoruskich służb.
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Як повідомлялося, Україна посилює охорону кордону із Білоруссю через через вкрай складну ситуацію зі скупченням нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Хоч поки біженців там зафіксовано не було, прикордонники готуються до можливих провокацій.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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