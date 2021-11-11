У Мінську дітей мігрантів готують до агітації: польські спецслужби виклили в Мережу відео

У Мінську дітей мігрантів готують до агітації: польські спецслужби виклили в Мережу відео

Дітям роздають транспоранти.

У білоруському Мінську збирають мігрантів, яку збираються направити до кордонів Польщі та Литви.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

За його словами, серед натовпу дорослих є і діти. "Серед мігрантів, які зараз групуються у Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів, дітям видаються транспаранти. Гра емоцій продовжується...", - написав він.

Крім того, Жарін наголошує на тому, що мігрантам в месенджерах роздають вказівки щодо того, як діяти далі. Зокрема, він наводить приклади: "Роздайте дітям транспаранти, напишіть гасла з гуманітарних питань".

За його словами, якщо хтось з дітей знає хоча б слово англійською мовою, їх включають у пропагандистську діяльність. "Спілкування іноземними мовами - величезна перевага", - розповів Жарін.

Він також зауважує: білоруські служби маніпулюють поданням інформації про нелегальну міграцію.

Migranci otrzymują kolejne instrukcje dotyczące przygotowania medialnej osłony ataków na granicę RP. "Przygotujcie transparenty, rozdajcie je dzieciom".



Białoruskie służby manipulują przekazem dot. nielegalnej migracji. pic.twitter.com/u5Gd5oLBh3 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 10, 2021 W Mińsku gromadzą się kolejne grupy migrantów, którzy zapewne będą transportowani na Zachód, w kierunku Polski lub Litwy.



Szlak migracyjny wciąż jest zasilany ludźmi. pic.twitter.com/8I5SZAqTaC — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021

Wśród migrantów, którzy grupują się obecnie w Mińsku, znajdują się dzieci przygotowywane do działań propagandowych.



Zgodnie z instrukcjami dla migrantów, o których pisałem wcześniej, dzieciom wręczane są transparenty.



Gra emocjami trwa... pic.twitter.com/9JkwEq0mWZ — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021

Dziś migranci koczujący przy granicy RP skupiają się na akcji propagandowej. Kluczową rolę pełnią dzieci.



Gra emocjami prowadzona jest pod kontrolą białoruskich służb.



1/5 pic.twitter.com/qyCGuNj6kr — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021

Як повідомлялося, Україна посилює охорону кордону із Білоруссю через через вкрай складну ситуацію зі скупченням нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Хоч поки біженців там зафіксовано не було, прикордонники готуються до можливих провокацій.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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