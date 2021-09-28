У Мінську ІТ-вець відкрив вогонь по силовиках, які увірвались до квартири: один загинув

Стрільця вбили вогнем у відповідь.

У Мінську чоловік розстріляв білоруських силовиків, які прийшли до нього додому, один з КДБістів загинув. Силовики розшукували людей "причетних до терористичної діяльності". Швидше за все, йдеться про противників режиму Лукашенка.

Інцидент підтвердили в білоруському КДБ.

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"В одній з квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів з рушниці був відкритий вогонь, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений", — йдеться в повідомленні.

У КДБ заявили, що "вогнем у відповідь злочинець був знищений".

Відео того, що сталося, з'явилося в Мережі, але його автентичність не підтверджена. На записі змонтовані кадри перестрілки з боку чоловіка, де відео знімала його дівчина на телефон і з камер відеоспостереження, які були розміщені з боку співробітників КДБ.

У Мінську ІТ-вець відкрив вогонь по силовиках, які увірвались до квартири: один загинув

Як повідомляє "Єврорадіо", стрілець — співробітник IT-компанії EPAM Systems Андрій З. Доля дівчини, яка була в квартирі — невідома. У Telegram-каналі Nexta додали, що загиблому ІТ-вцю було 32 роки.

Раніше в Мережі з'явилося відео, як білоруські силовики жорстоко б'ють людей просто в магазині Мінська.

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