У Мінську розпочався процес над лауреатом Нобелівської премії: суддя відмовилася вести засідання білоруською мовою

Білоруських правозахисників звинувачують у ввезенні з Литви значних валютних коштів без декларування та фінансовій підтримці учасників акцій протесту проти Лукашенка.

У четвер, 5 січня, в суді Ленінського району Мінська розпочався розгляд кримінальної справи проти представників правозахисного центру “Вясна”, серед яких — лауреат Нобелівської премії миру, голова організації Алесь Біляцький. На лаві підсудних перебуває також його заступник Валентин Стефанович та координатор кампанії “Правозахисники за вільні вибори” Володимир Лабкович. Ще одного обвинуваченого Дмитра Соловйова судять заочно: він встиг виїхати з Білорусі.

Про це повідомили на сайті правозахисного центру “Вясна”.

Звинувачені перебувають за ґратами уже півтора року – від 14 липня 2021 року. Їм інкримінують ч. 4 ст. 228 КК РБ (контрабанда організованою групою) та ч. 2 ст. 342 КК РБ (фінансування групових дій, які грубо порушують громадський порядок).

Якщо конкретніше, то правозахисників звинувачують в тому, що для фінансування своєї діяльності вони перевозили з Литви значні готівкові кошти без декларування, а також у тому, що вони сплачували адміністративні штрафи та сплачували роботу адвокатів для учасників акцій протесту проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Правозахисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Прокурор зачитував звинувачення дві години. Алесь Біляцький, Валентин Стефанович та Володимир Лабкович, які на процесі перебувають у клітці та з кайданками на руках, не визнали себе винними за жодним пунктом.

Усіх охочих до зали судових засідань не пустили, пославшись на необхідність "ковідного розсаджування", водночас масок ніхто в залі не мав. За дверима залишилося понад десяток людей, серед яких - західні дипломати зі Швеції, Чехії, Словаччини, Франції, Німеччини, Британії, представництва ЄС.

Правозахисники заявили суду клопотання про ведення процесу білоруською мовою, але суддя відмовила.

“Обвинувачених було звинувачено російською мовою. Ви можете використовувати будь-яку з двох державних мов, суд зрозуміє вас”, — заявила суддя Марина Запасник.

Алесь Біляцький попросив перекладача, оскільки недостатньо володіє російською мовою, але й у цьому було відмовлено.

Матеріали справи займають 283 томи по 300 сторінок. Це рекордна за обсягом політична справа в Білорусі.

Заслухавши покази двох свідків, суд призначив наступне засідання на 6 січня.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру 2022 року розділили українські, російські та білоруські правозахисники, на церемонії вперше промови нагороджених пролунали трьома мовами.

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