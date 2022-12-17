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У Мінську стався вибух газу в будинку – серед загиблих є дитина (відео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
17
Час на прочитання
1 хв
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У Мінську стався вибух газу в будинку – серед загиблих є дитина (відео)

Фото: NEWS.ru

У Мінську стався вибух газу у багатоквартирному будинку, є жертви.

У ніч на 17 грудня у столиці Білорусі – Мінську, стався вибух газу у багатоквартирному будинку. За попередніми даними загинуло шестеро людей, у тому числі дитина.  

Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету Білорусі.

Відомо, що вибух стався у житловому будинку на бульварі Шевченка близько 03:30 ночі. На момент приїзду рятувальників горіли вже дві квартири.

У будинку утворився густий дим, що досяг верхніх поверхів. Рятувальники евакуювали понад 20 мешканців.

Нагадаємо, у Росії у місті Нижньовартовськ 4 грудня в багатоповерховому будинку пролунав вибух. На місці події загинуло щонайменше 4 людини, ще 10 осіб отримали травми. 

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Дата публікації
Перегляди
17
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