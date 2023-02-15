"У мирі зацікавлена ​​лише Україна": Блінкен пояснив позицію Путіна

Держсекретар США наголосив, що у перемозі України та відновленні її територіальної цілісності зацікавлений весь світ

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що поки що ніщо не вказує на швидке завершення війни Росії проти України. Однак у мирі зацікавлена ​​лише Україна, але вона потребує справедливого миру.

Про це Ентоні Блінкен розповів у інтерв'ю Morning Edition, пише NPR.

"Прямо зараз це багато в чому жахлива війна на виснаження з жахливими втратами. І ми бачимо величезні втрати з російської сторони. Я думаю, ось у чому проблема: ніхто не хоче миру більше і швидше, ніж український народ, бо саме він страждає від цієї агресії. Але це також має бути справедливий світ і міцний мир. Це має бути мир, який відображатиме принципи Статуту ООН, які зберігають територіальну цілісність України", – заявив Блінкен.

Держсекретар США також підкреслив, що для досягнення тривалого миру в Україні необхідно, щоб президент Росії Володимир Путін відмовився від свого уявлення, що Україна нібито є "його власною країною".

"Володимир Путін має відмовитися від свого уявлення про те, що Україна є його власною країною, що її потрібно стерти з карт і включити до складу Росії. Він уже зазнав невдачі в цьому. Але він, здається, продовжує вірити, саме цього він і добивається. І доки він не зневіриться в цьому, важко зрозуміти, як світ може просуватися вперед", – заявив Блінкен.

Нагадаємо, США до річниці вторгнення Росії можуть оголосити про найбільший пакет військової допомоги Україні.

За даними ЗМІ, армія США підписала контракти із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України. Вартість замовлення становить $522 мільйони.

Читайте також: