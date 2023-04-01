У містах-курортах Росії стався землетрус: влада попередила про небезпеку

В Росії 1 квітня був зафіксований землетрус неподалік від курортного П'ятигорська. Однак підземні поштовхи були відчутні і в інших містах.

Про це повідомили в Європейсько-Середземноморському сейсмологічному центрі.

Землетрус магнітудою 4,3 зафіксували за 99 км на північний схід від П'ятигорська. Епіцентр підземних поштовхів пролягавна глибині 15 км.

Жителі П'ятигорська, який розташований біля підніжжя Кавказьких гір, а також Желєзноводська відчули ці коливання землі. Про це повідомили очільники міст Дмитро Ворошилов і Євген Бакулін. Зауважимо, що в Желєзноводську землетрус був дещо сильнішим – магнітудою 4,6.

"Поки повідомлень про пошкодження та постраждалих від територіальних служб та ЄЧДС (єдина чергово-диспетчерська служба – ред.) немає. Повторні поштовхи не спостерігаються", – написав в Мережі Ворошилов.

До свого повідомлення він додав інструкцію, як діяти в разі землетрусу.

Водночас Бакулін повідомив, що до ЄЧДС надійшло 16 телефонних дзвінків дза фактом землетрусу. Він порекомендував мешканцям міста залишити будівлі у разі повторних поштовхів.

Тим часом очільник міста Єсентуки Олександр Некрістов повідомив, що там теж руйнувань та пошкоджень не зафіксовано.

Нагадаємо, на початку березня вчений із Нідерландів Френк Хугербітс, який спрогнозував руйнівні землетрусиТуреччині та Сирії, заявив, що Росія постраждає від "мегаземлетрусу".

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