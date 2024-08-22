У містах Курської області почали встановлювати залізобетонні укриття: фото

Російська влада у Курській області почала встановлювати залізобетонні укриття. Їх облаштовують у декількох містах.

Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смірнов.

"Сьогодні у Курську почалося встановлення залізобетонних укриттів. Рішення про встановлення таких конструкцій було ухвалено оперативним штабом", — написав він у своєму Telegram.

Бетонні укриття росіяни хочуть встановлювати у місцях масового скупчення людей. За словами російського губернатора, залізобетонні укриття з'являться у 60 основних "зупинкових павільйонів" у Курську.

Укриття в Курській області РФ / Фото: губернатор Курської області Олексій Смірнов

Такі самі залізобетонні укриття встановлюють у Курчатові та Желєзногорську. В останньому місті вже визначили 10 локацій для таких укриттів.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що частина російських військ у Курській області практично опинилася у котлі. Проте росіяни намагаються приховати ситуацію.

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