Світ
262
2 хв

У Мюнхені через появу дронів тимчасово закрили аеропорт: подробиці

Інцидент стався в зоні інноваційного центру Бундесверу, де випробовують дрони нового покоління.

Наталія Магдик
Дрон

Дрон / © скрін з відео

Через проліт кількох дронів над військовим аеродромом у Ердингу та аеропортом Мюнхена ввечері 2 жовтня довелося тимчасово закрити посадкові смуги.

Про це повідомляє BILD.

За інформацією видання, перші безпілотники були зафіксовані близько 19:30 над аеродромом у Ердингу. О 20:30 дрони спостерігали вже над аеропортом Мюнхена. За оцінками очевидців, пролітало до шести дронів, Бундесвер підтвердив п’ять. У результаті були тимчасово закриті злітні смуги: південна смуга відкривалася на 15 хвилин, а потім знову була заблокована. Останнє спостереження дронів зафіксовано о 23:30.

За словами свідків, розмах крил безпілотників складав від 60 см до 1 м. Перші спостереження відбулися в Ердингу, а потім — безпосередньо над аеропортом, що за 8 км по прямій.

Інцидент нагадує «дронову тривогу» у Північній Німеччині минулого тижня. Тоді безпілотники фіксувалися в Шлезвіг-Гольштейні та Мекленбурзі-Передній Померанії.

Зокрема, минулого четверга близько 21:00 над суднобудівним заводом Thyssenkrupp у Кілі спостерігали дві невеликі дрони. Завод спеціалізується на будівництві підводних човнів для Німецького флоту та партнерів НАТО. Пізніше безпілотники зафіксували над університетською клінікою Кіля, уздовж узбережжя та над Норд-Остзе-Каналом, а також над будівлею парламенту Кіля та нафтопереробним заводом у Гайде, що постачає керосин для аеропорту Гамбурга.

Через загрозу безпеці аеропорт Мюнхена закрили. Приблизно 3 тис. пасажирів були змушені залишитися в терміналі на ночівлю. В результаті 17 рейсів не змогли вилетіти, а ще 15 довелося перенаправити на інші аеропорти.

Наразі влада продовжує розслідування, встановлюючи походження дронів та їхню потенційну загрозу для критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Бельгії зафіксували проліт 15 таємничих безпілотників над полігоном.

