У Мюнхені жінка напала з ножем на перехожих: її застрелила поліція

Поліція Німеччини / © Associated Press

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У німецькому місті Мюнхен 30-річна жінка напала на перехожих із ножем, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє DW.

Інцидент стався на Лугу Терези (Theresienwiese) близько 19:45 за місцевим часом. Це відоме місце в центрі міста, де традиційно проходить Октоберфест.

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«30-річна жінка напала на перехожих на Лугу Терези (Theresienwiese) у центрі баварської столиці близько 19.45 за місцевим часом. Поліція відкрила вогонь по нападниці, від отриманих травм вона померла у лікарні», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, поранення отримали 56-річний чоловік та 25-річна дівчина. Стан постраждалих наразі офіційно не повідомляється.

Правоохоронці з’ясовують мотив нападу. За попередньою інформацією ЗМІ, жінка могла страждати на психічний розлад.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі 47-річна жінка смертельно поранила 42-річного безхатька, завдавши йому удар ножем у живіт.

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Ми раніше інформували, що у Мюнхені автівка врізалася у натовп людей, в результаті чого 15 осіб постраждали.