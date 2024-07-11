У Молдові автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, який прямував з Кишинева до Києва: деталі, фото

Внаслідок ДТП загинули двоє людей – водій легкового автомобіля та його пасажирка.

У Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем. Аварія сталася 11 липня на трасі R7 у Ришканський районі. Внаслідок ДТП загинули двоє людей – водій легкового автомобіля та його пасажирка.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

За інформацією поліції, водій автомобіля Renault вирішив розвернутися на трасі через суцільну лінію розмітки. У цей момент до нього врізався рейсовий автобус.

У Молдові автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, який прямував з Кишинева до Києва / Фото: Poliția Republicii Moldova

Внаслідок ДТП 74-річний водій легкового автомобіля та його 69-річна дружина, яка перебувала на пасажирському сидінні, загинули на місці.

У Молдові автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, який прямував з Кишинева до Києва / Фото: IGSU

Про стан пасажирів автобуса не повідомляється.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій на Maserati розчавив мопед: загинула жінка.

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