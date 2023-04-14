У Молдові до 15 років ув'язнення засудили лідера проросійської партії Ілана Шора

У четвер, 13 квітня, молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, лідера проросійської партії “Шор”, визнали винним у шахрайстві та відмиванні грошей і заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Його також позбавили права обіймати посади в банківській системі протягом п'яти років.

Про це повідомляє видання NewsMaker з посиланням на Генеральну прокуратуру Молдови.

Апеляційна палата оголосила рішення у справі Шора, яка є частиною справи про “крадіжку мільярда”. Прокурори зазначили, що згідно з рішенням суду, Ілан Шор повинен повернути до держбюджету майже 5,3 млрд леїв (понад $250 млн).

Судді Апеляційної палати відхилили всі апеляції адвокатів Шора, ухвалили запити прокурора та представника Нацбанку Молдови та частково схвалили рішення суду першої інстанції.

У рішенні суду наголошується, що термін ув'язнення відраховуватимуть з моменту затримання олігарха-втікача.

У прокуратурі додали, що рішення суду можна оскаржити у Вищій судовій палаті.

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала вирок на своїй Facebook-сторінці.

“Шор проведе 15 років у в'язниці за крадіжку мільярда, а його активи будуть конфісковані. Таке рішення ухвалив сьогодні Апеляційний суд. Цього вимагали ми, аби справедливість перемогла. Цього вимагали громадяни, щоб ті, хто поцупив, повернули гроші, і відбулося правосуддя. Тільки так правосуддя може повернути свій статус: через правові рішення, караючи злодіїв та відновлюючи справедливість”, – написала вона.

Ілан Шор теж відреагував у Facebook на оголошення рішення Апеляційного суду Кишинева.



“Ці троє суддів незабаром опиняться за ґратами. Я хочу, щоб ці судді, побачивши це відео, знали, що я і мої прихильники точно не забудемо, як під тиском було прийнято незаконне і безпрецедентне рішення з порушенням усіх процедур і норм”, - сказав він на відеозаписі російською мовою.

Лідер проросійської партії додав, що не має наміру здаватися владі.

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Кишиневі відбувалися протести з вимогою відставки проєвропейської президентки Майї Санду. Організовувала вуличні зібрання проросійська партія "Шор", лідер якої, 35-річний Ілан Шор, втік до Ізраїлю.

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