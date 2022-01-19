У Молдові готуються запровадити надзвичайний стан через ультиматум “Газпрому”

У Молдові готуються запровадити надзвичайний стан через ультиматум “Газпрому”

Російський газовий монополіст вимагає до 20 січня авансовий платіж.

У середу, 19 січня, уряд Молдови ухвалив рішення про запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі. Такі заходи вживаються через те, що російський "Газпром" відхилив прохання Молдови про перенесення авансового платежу за постачання газу в січні і погрожує припиненням газопостачання до країни.

Як повідомляє молдовське видання NewsMaker, рішення уряду повинен затвердити парламент.

Проєкт рішення уряду передбачає запровадження режиму надзвичайного стану терміном на 60 днів, оскільки схожа ситуація може повторитися в лютому та березні.

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Раніше “Газпром” офіційно попередив Молдову про припинення 20 січня постачання газу, якщо “Молдовагаз” не внесе авансовий платіж.

За словами віцепрем’єр-міністра країни Андрія Спану, Молдова може заплатити лише 38 із 63 мільйонів доларів, які вона винна “Газпрому”.

Нагадаємо, "Молдовагаз" та “Газпром” підписали п'ятирічний контракт на постачання газу , який набув чинності 1 листопада і передбачає, що Молдова сплачуватиме аванс до 20 числа кожного місяця.

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