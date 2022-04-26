"У Молдови можуть бути дуже великі неприємності": Арестович сказав, до кого варто звернутися через ситуацію у Придністров’ї

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що розташовані у невизнаному Придністров’ї російські війська не здатні захопити Кишинів, проте у Молдови все ж можуть бути великі неприємності. Тож державі варто звернутися по допомогу до Румунії та України.
Молдова – найближчий сусід України, доля якого нам далеко небайдужа, зазначив Арестович.
Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 26 квітня.
"Сьогодні вони (російські війська – ред.) нам влупили по мосту, який на Дністровському лимані, явно з бажанням присікти наші можливості перекидати туди війська. А значить, що ми повинні припустити? Що можуть приповзти і спробувати якусь десантну операцію там організувати страшну з прямим забігом у Придністров’я", – розповів Арестович.
Він додав, що головне для Україні в цій ситуації – розуміння, що Росія додала собі ще один операційний напрямок.
Фейгін запитав у радника керівника ОП, чи здатні розташовані у невизнаному Придністров’ї російські війська захопити Кишинів і наскільки швидко?
"Та ні, ну куди захоплювати Кишинів? Ну, п’ять-сім тисяч там є. У Молдови можуть бути дуже великі неприємності. І найкраще, що може зробити в цьому сенсі Молдова, як мені здається, це звернутися по допомогу до України та Румунії. (…) Те, що румуни – близький до них народ і захочуть заступитися… А Румунія – країна НАТО, країна ЄС. Тут може бути зовсім весело", – розповів Арестович.
"Ну і треба розуміти, що й для нас, що Молдова – найближчий сусід, доля якого нам далеко небайдужа. Ми завжди з молдовським народом стояли, стоїмо і будемо стояти. Тому вони можуть до нас звертатися по допомогу", – додав радник керівника президентського офісу.
"Ми впораємося", – відповів також він на запитання про те, скільки Україні знадобиться сил, щоб захопити Тирасполь.
Нагадаємо, 25 квітня у придністровському Тирасполі пролунали вибухи біля так званого Міністерства держбезпеки невизнаної республіки.
А 26 квітня невідомі підірвали радіоцентр у невизнаному Придністров’ї. Внаслідок цього було виведено з ладу дві найпотужніші антени, що транслювали російське радіо.
Українська розвідка з’ясувала, що ці вибухи були спланованою провокацією спецслужб РФ. Проте так звана "влада" невизнаної республіки разом з Росією звинуватили у провокаціях Україну.
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