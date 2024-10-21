У Молдові оголошено другий тур президентських виборів: хто лідирує

У Молдові оголошено про другий тур президентських виборів, до якого вийшли чинна президентка Мая Санду і колишній генпрокурор Олександр Стояногло.

Про це свідчать попередні результати голосування, оголошені у ЦВК Молдови 21 жовтня.

Після опрацювання понад 98% бюлетенів Санду набрала майже 42% голосів виборців, Стояногло – понад 26%.

"Попередня інформація показує, що ніхто з 11 кандидатів на посаду президента Республіки Молдова не набрав понад 50% голосів виборців, які брали участь у виборах. Відповідно, протягом двох тижнів буде організовано другий тур виборів", – заявила голова ЦВК Анжеліка Караман.

Щодо референдуму, який також відбувся в Молдові, то на ньому за включення європейського вектора до Конституції проголосували 50,08% виборців, а проти висловилися 49,92%. Про це свідчать результати опрацювання 98,42% протоколів голосування.

За інформацією ЦВК, другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться 3 листопада.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися вибори президента і референдум щодо конституційного курсу країни на вступ до Євросоюзу.

До слова, на початку жовтня попереджалося, що злочинні групи за підтримки Росії мають намір зірвати президентські вибори в Молдові, включно зі спробами захоплення урядових будівель.

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