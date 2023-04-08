У Молдові перекинувся пасажирський автобус з українцями: є потерпілі

У суботу, 8 квітня, у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував з Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП шпиталізували щонайменше дев'ять осіб.

Про це повідомило молдавське видання NewsMaker з посиланням на Генеральний інспекторат поліції.

"У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги", - пише видання.

Аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40. Зазначається, що в салоні автобусі перебував 21 пасажир.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автобуса не впорався з керуванням. Транспортний засіб врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.

"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", - повідомили поліцейські.

Нагадаємо, наприкінці березня у Польщі зіткнулися два пасажирські автобуси, якими їхали українці. У результаті ДТП є постраждалі, зокрема, один неповнолітній. Аварія сталася дорогою до пункту пропуску.

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