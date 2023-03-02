У Молдові під час засідання побилися депутати: скандал спалахнув через мову (відео)

У парламенті Молдови сталася бійка між депутатами. Рукопашний бій трапився під час голосування проєкту, який передбачає відмову від назви "молдовська мова" на користь "румунської".

Відповідне відео опублікували Newsmaker.

Проєкт ініційований керівною партією PAS. Він передбачає зміну назви "молдовська мова" на "румунська мова".

Як видно із кадрів, бійка виникла між депутатом-соціалістом та депутатом із PAS. Під час презентації проєкту до трибуни вийшли депутати комуністів і соціалістів із плакатами "Moldova. Moldoveni. Moldovenesc" (Молдова. Молдовани. Молдовська). Один із депутатів від парламентської більшості підскочив до них і вихопив плакат, почалася бійка. Депутатка PAS намагалася продовжити виступ, але до мікрофону підійшла депутатка від комуністів і почала вигукувати в нього "Молдова, Молдова". Спікер закликав депутатів заспокоїтися і не влаштовувати балаган. Деякі із них повернулися на місця, але опозиція продовжувала блокувати трибуну. Втім, це не домогло і проєкт був схвалений у першому читанні.

Що відомо про проєкт

Проєкт запропонований керівною партією PAS. Він передбачає скасування в усіх офіційних документах і законах поняття "молдовська мова" на "румунська". Згідно з документом, слова "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі, де йдеться про державну мову Республіки Молдова, замінюються словами "румунська мова".

Нагадаємо, як повідомили в ОК "Південь", у Молдові розквітають ознаки гібридної війни.

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